Darksiders 3: Seht euch hier die ersten Spielszenen an

K├╝rzlich wurde der Actiontitel Darksiders 3 enth├╝llt. Und mittlerweile wurden auch die ersten Spielszenen ver├Âffentlicht.

Im nachfolgenden Video k├Ânnt ihr euch 12 Minuten Pre-Alpha-Material ansehen. Die ersten Gameplay-Szenen sehen auf jeden Fall ganz vielversprechend aus. Aber urteilt am besten selbst.

In Darksiders 3 ├╝bernimmt man die Rolle des dritten Apokalyptischen Reiters. In der virtuellen Haut von Fury wird man in die H├Âlle reisen, um die Sieben Tods├╝nden aufzusp├╝ren und auszuschalten. Dabei setzt Fury vor allem auf Magien und eine Peitsche.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen schon ziemlich gut aus ÔÇô wenn auch nicht perfekt. Aber schlie├člich handelt es sich hier noch um eine Pre-Alpha-Version.