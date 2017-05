Das ist der bisher beste Nintendo Switch Trailer – und er ist nicht von Nintendo

110 SHARES Facebook Twitter Google

Der bisher beste Trailer für die Nintendo Switch stammt nicht von Nintendo. Klingt komisch, ist aber so.

Die Jungs von Юзя nehmen die Nintendo-Konsole im Clip überall hin mit: in die Wälder, in den Zug und sogar in den Himmel.

In der Skydiving-Szene spielt einer der Jungs gerade Zelda: Breath of the Wild, während er den Paraglider einsetzt. Das muss sich ziemlich abgefahren anfühlen. Immersion auf dem nächsten Level sozusagen.

Das denken wir:

Der Trailer ist echt gelungen. Mal sehen, ob Nintendo auf diesen Clip reagiert.