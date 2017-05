Dead Alliance: In diesem Multiplayer-Shooter sind Zombies deine Waffe

167 SHARES Facebook Twitter Google

Na, mal wieder Lust auf einen Zombie-Shooter? Da hätte ich etwas für euch: Dead Alliance.

Dieser Multiplayer-Zombie-Shooter wurde kürzlich von Maximum Games mit einem ersten Trailer angekündigt. Es wird verschiedene Modi, wie etwa Team Deathmatch, Free for All, King of the Hill und Capture geben.

Das Highlight: Auf dem Schlachtfeld könnt ihr die Zombies, die sich überall auf der Map befinden, mit sogenannten zMods manipulieren. Beispielsweise lassen könnt ihr die Untoten auf Gegner hetzen oder sie zur Ablenkung einsetzen.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der erste Trailer:

Dead Alliance geht am 28. August für PC, PS4 und Xbox One an den Start.

Das denken wir:

Das Spielprinzip hört sich interessant an. Ob das Konzept aufgeht, wird sich aber erst noch zeigen.