Der Lieblings-Superheld von Chris Pratts Sohn ist nicht Star-Lord

Man möchte meinen, wenn dein Vater der Star-Lord ist, dann ist dein Lieblings-Superheld auch der Star-Lord. Bei Chris Pratts Sohn, der Peter Quill aka Star-Lord in Guardians of the Galaxy spielt, ist das aber anders.

Chris Pratt hat kĂĽrzlich verraten, dass sein vierjähriger Sohn Jack einen anderen Superhelden cooler findet: “Ich weiĂź nicht, ob er es cool findet, aber er hat die Filme gesehen, in denen ich mitspiele. Er weiĂź, dass ich Star-Lord bin. Aber in der Tat, wenn ich ihn frage: ‘Wer ist dein Lieblings-Superheld, Star-Lord?’ Sagt er: ‘Nein, Spider-Man.’ Er mag Spider-Man mehr.”

Der Grund: “Star-Lord kann nicht fliegen oder Netze aus seiner Hand schieĂźen”, erklärt Pratt. “Ich glaube, er [Jack] steht mehr auf Superheldenfähigkeiten.”

Jetzt wissen wir das auch.

Ich habe mir erst kĂĽrzlichGuardians of the Galaxy Vol. 2 angesehen und fand ihn ziemlich cool. Wer auf witzige Superheldenfilme steht, der sollte sich den Streifen auf jeden Fall ansehen.

Das denken wir:

Verständlich. Wer steht nicht auf Spider-Man?