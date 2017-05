Der neue Trailer zu Stephen Kings “Es” ist noch unheimlicher als der erste

88 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr den ersten Trailer zur Neuauflage von Stephen Kings “Es” gesehen? Nein? Dann solltet ihr das schleunigst nachholen. Hier der Link.

Und wenn ihr damit fertig seid, dann habe ich gleich den nächsten Clip für euch. Kürzlich wurde nämlich ein weiterer Trailer veröffentlicht, der noch unheimlicher ist als der erste.

Ohne viele Worte darüber zu verlieren – here you go. Ach ja, lasst vielleicht das Licht an, wenn ihr euch den Trailer anseht, denn der neue Pennywise ist ziemlich unheimlich.

Das denken wir

Die Neuauflage von Stephen Kings “Es” wird richtig unheimlich. Das ist sicher.