Der Trailer zu “Star Wars: Die letzten Jedi” kommt auch in 8-Bit ziemlich cool

Wahrscheinlich habt ihr alle den Trailer zu “Star Wars: Die letzten Jedi” schon 1000 Mal gesehen. Heute zeige ich euch den Trailer in einer neuen Version.

Genauer gesagt in der 8-Bit-Retro-Version. Das hört sich vielleicht etwas unpassend an, sieht aber genial aus. JoBlo hat “Star Wars: Die letzten Jedi” sozusagen in einen alten Nintendo-Klassiker verwandelt; mit passender 8-Bit-Sounduntermalung versteht sich.

Wer sich die Zeit bis zum nächsten “Star Wars: Die letzten Jedi”-Trailer vertreiben möchte, der ist mit diesem Clip also gut bedient. Viel SpaĂź damit:

Das denken wir:

Jetzt wĂĽrden wir gerne das Spiel zum Trailer zocken. Der 8-Bit-Stil passt perfekt.