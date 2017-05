Destiny 2: Seht euch die komplette Strike Mission ‘Inverted Spire’ an

75 SHARES Facebook Twitter Google

Natürlich reißen die Destiny 2 News nicht so schnell ab. Nach dem Reveal ist vor der E3 und nach der E3 ist vor der gamescom. Bungie hat also den idealen Fahrplan, um nach und nach Infos an uns herauszugeben. Selbstverständlich tauchen ergänzend dazu viele Videos vom Vor-Ort Event auf, um uns einen tieferen Einblick zu geben.

So wurde beispielsweise der komplette spielbare Strike ‘Inverted Spire’ hochgeladen, der euch einen weiteren Einblick in Destiny 2 gibt. Die Spielmechanik basiert komplett auf dem Erstling, was durchaus positiv ist. Angesiedelt ist der Strike auf dem Planeten Nessus, auf dem die Vex ihr Unwesen treiben.

Die Strike Mission Inverted Spire:

Das denken wir:

Ich freue mich schon sehr. Die Mechanik wurde übernommen, aber die war in Destiny auch nahezu perfekt. Nun muss Bungie nur noch ihre Content-Lücken in den Griff bekommen.