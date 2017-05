54 SHARES Facebook Twitter Google

In Japan ging die PlayStation 3 am 11. November 2006 an den Start. Nun, fast elf Jahre später, wird die Produktion in Japan eingestellt.

Das kann man auf der offiziellen PlayStation-Webseite nachlesen.

Die PS3 wurde auch aus dem MenĂĽ der PlayStation-Webseite und im Sony Store entfernt, obwohl noch PS3-Spiele gelistet sind.

Sony konnte 86,69 Millionen Geräte verkaufen. Das erfolgreichste Spiel für die PS3 war Grand Theft Auto V.

Das denken wir:

Eine erfolgreiche Ă„ra geht zu Ende.