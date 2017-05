Die vielleicht gefÃ¤hrlichste Rutsche der Welt schleudert dich von einer 150-Meter-Klippe

87 SHARES Facebook Twitter Google

Rutschen gibt es ja mitlerweile in den verrĂĽcktesten Varianten. Aber glaubt mir, die Rutsche, die ihr gleich sehen werdet, ĂĽbertrifft alles, was ihr bisher gesehen habt.

Devin Graham aka Devin Super Tramp hat sich fĂĽr eine Werbeaktion mit Subaru zusammengetan. Gemeinsam haben sie irgendwo in der WĂĽste eine Rutsche gebaut, die am Ende einer 150-Meter-Klippe endet.

Mit anderen Worten: Auf dieser Rutsche sollte man nur rutschen, wenn man einen Fallschirm im Gepäck hat. Im nachfolgenden Video könnt ihr euch ansehen, wie sich Devin Graham und seine Kollegen von der Rutsche stürzen. Und das sieht ziemlich abgefahren aus. Here you go:

Das denken wir:

Diese Rutsche ist ein Traum. Und ein Albtraum.