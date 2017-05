Dieses Tutorial verwandelt dich in die unheimlichste Clown-Vogelscheuche, die du dir nur vorstellen kannst

95 SHARES Facebook Twitter Google

Wer der Star auf der nächsten Halloween-Party sein oder einfach mal seinen Mitmenschen das Fürchten lehren möchte, der sollte sich nachfolgenden Clip unbedingt ansehen.

Hier seht ihr ein ziemlich unheimliches (der Einstieg ist wirklich creepy) Make-up-Tutorial, das euch in die unheimlichste Clown-Vogelscheuche verwandelt, die ihr euch nur vorstellen könnt.

Das Ganze geht relativ einfach und alles, was ihr dafür braucht, ist günstig zu bekommen. Die besten Voraussetzungen also für ein Low-Budget-DIY-Kostüm. Also: Ansehen, nachmachen, Leute erschrecken.

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Schminken.

Das denken wir:

Perfekt für die nächste Halloween-Party.