Ein Modder hat Sonic in Mario Kart 8 eingebaut

In Mario Kart 8 Deluxe gibt es zahlreiche Charakteren aus verschiedenen Nintendo-Games. Beispielsweise aus Legend of Zelda, Animal Crossing und Splatoon. Segas Sonic hat es leider nicht in den Roster geschaft.

Modder CorBond57 hat das selbst in die Hand genommen. In der Wii-U-Version des Spiels hat er einfach das Model von Metal Mario gegen das von Sonic ausgetauscht.

Und das Ergebnis sieht so gut aus, dass man meinen könnte, Sonic wäre ein offizieller Charakter in Mario Kart 8. Hier seht ihr Sonic in Aktion:

Das denken wir:

Schade, dass Sonic nicht standardmäßig im Roster ist.