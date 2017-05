Ein Stuntman aus Russland hat einen funktionierenden Transformer mit echten Waffen gebaut

83 SHARES Facebook Twitter Google

Kein Witz: Ein Stuntman aus Russland hat doch tatsächlich aus einem Lada einen Transformer mit echten Waffen gebaut.

Gennadi Kocherga, so der Name des Stuntmans, kam auf die Idee, nachdem er in Singapur gesehen hatte, wie sich ein ferngesteuertes Auto in einen Roboter verwandelte.

Und sein Real-Life-Transformer sieht ziemlich abgefahren (und auch etwas beängstigend) aus. Er kann sich in beeindruckenden 20 Sekunden verwandeln. Das könnt ihr euch hier ansehen:

Das denken wir:

Ok, das ist cool. Und auch etwas beängstigend.