Far Cry 5: Erstmalig komplett im Koop-Modus spielbar

Nach und nach treffen neue Nachrichten zu Far Cry 5 ein. Die folgende dürfte viele Spieler von euch freuen. Wie Ubisoft nun bekannt gab, wird es möglich sein, Far Cry 5 komplett im Koop-Modus zu spielen. Und mit komplett, meint Ubisoft auch das komplette Spiel und nicht nur vereinzelte Missionen oder als kleines Helfer-Gadget wie in Far Cry 4.

Die bisherigen Infos klingen zudem danach, als gäbe es einen Charakter-Editor. Ob dem wirklich so ist, erfahren wir eventuell auf der diesjährigen E3. Allerdings ist der Koop-Modus nur online und nicht offline via Splitscreen möglich.

Das denken wir:

Das wäre für mich tatsächlich ein Kaufgrund. Eine sehr gute Nachricht.