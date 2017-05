Far Cry 5 spielt im Herzen Amerikas und erscheint am 27. Februar 2018

88 SHARES Facebook Twitter Google

Ubisoft hat Far Cry 5 nun offiziell f├╝r PC, PS4, Xbbox One und Project Scorpio angek├╝ndigt. So soll der n├Ąchste Teil der Shooter-Reihe am 27. Februar 2018 erscheinen.

Hier k├Ânnt ihr euch den ersten Trailer zum Spiel ansehen:

Abgesehen davon hat Ubisoft auch noch drei Charakter-Trailer ver├Âffentlich, in denen die Hope County Bewohner Mary May, Nick Rye und Pastor Jerome vorgestellt werden:

Und hier noch die offizielle Beschreibung zum Spiel:

“Als neuer Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County, Montana, werden die Spieler herausfinden, dass ihre Ankunft die bereits seit Jahren schwelenden Pl├Ąne einer fanatischen Weltuntergangs-Sekte beschleunigt und The Project at EdenÔÇÖs Gate dazu verleitet, Hope County nun endg├╝ltig gewaltsam zu ├╝bernehmen. V├Âllig unvorbereitet werden die Spieler in einen Machtkampf hineingezogen. Ihre Aufgabe besteht nun darin, die sorgf├Ąltig vorbereiteten Pl├Ąne von EdenÔÇÖs Gate zu durchkreuzen und ein Feuer des Widerstands zu entfachen, um sich selber und die Gemeinde von Hope County zu befreien.

Belagert und abgeschnitten vom Rest der Welt, werden sich die Spieler mit den Bewohnern von Hope County zusammenschlie├čen und gemeinsam den Widerstand bilden. Der Kampf gegen den Kult wird die Spieler an einzigartige Orte in ganz Hope County f├╝hren, die ihnen unterschiedliche Spielerfahrungen liefern werden. W├Ąhrend ihrer Reise k├Ânnen Spieler in Flugzeuge steigen und Kultanh├Ąnger in Luftk├Ąmpfe am Himmel von Hope County verwickeln. W├Ąhrend die Spieler Mitglieder des Kults aufsp├╝ren und Ressourcen zum ├ťberleben sammeln, die ├╝ber die Felder, W├Ąlder, Berge und Fl├╝sse verteilt sind, k├Ânnen sie sich hinter das Steuer ber├╝hmter amerikanischer Muscle Cars, Big Rigs, Gel├Ąndewagen und Boote setzen. Fahrzeuge bieten zudem Schutz vor Angriffen wilder Tiere oder dienen als gute M├Âglichkeit, schnell zu entkommen, wenn die Dinge mal nicht so laufen wie geplant.

Um den Kult zu zerschlagen, werden die Spieler Gebrauch von jeder Waffe machen m├╝ssen, die ihnen zur Verf├╝gung steht. Zum weitreichenden Arsenal geh├Âren Waffen wie Gewehre und Granaten sowie Nahkampfwaffen, etwa ein Vorschlaghammer oder Baseballschl├Ąger. Zus├Ątzlich k├Ânnen Spieler bewaffnete Helfer aus einer gro├čen Auswahl an Charakteren anheuern oder sogar Tiere f├╝r sich einsetzen. Spezialisierte Tiere wie B├Ąren oder Pumas unterst├╝tzen die Spieler in ihrem Spielstil, ganz egal ob sie eine Situation im Verborgenen l├Âsen wollen oder auf eine offene Konfrontation setzen. Wie die Spieler ihre Aufgabe bew├Ąltigen und welches Chaos sie dabei anrichten, liegt in Far Cry┬« 5 v├Âllig bei ihnen selbst. Far Cry┬« 5 wird zudem den Map-Editor zur├╝ckbringen. Dieser gibt Fans die M├Âglichkeit, eine unendliche Anzahl Schaupl├Ątze zu erstellen und darin zu spielen. Der Map-Editor wird neue Features enthalten, die eine neue Dimension f├╝r die von Spielern erschaffenen Inhalte hinzuf├╝gen. Mehr Details hierzu in K├╝rze.

PS4-Besitzer werden beim Kauf des Spiels ein kostenloses Far Cry┬« 5 Skin-Paket erhalten. Hierzu wird ein kostenloses Ubisoft-Konto ben├Âtigt, das unter folgender Adresse erstellt werden kann: http://farcrygame.com/playstationULC. Xbox- oder PC-Spieler erhalten den gleichen Inhalt ├╝ber den Ubisoft-Club.”

Das denken wir:

Von der Steinzeit ab in die Gegenwart. Ob Far Cry 5 der Serie wieder zu alter St├Ąrke verhilft? Wir sind gespannt.