Hier sind die ersten Teaser-Trailer zu Far Cry 5

80 SHARES Facebook Twitter Google

Ubisoft hat kürzlich einige Teaser-Trailer zu Far Cry 5 veröffentlicht und den Schauplatz des Spiels bestätigt: den US-Bundesstaat Montana.

Viele Infos gibt es noch nicht, aber anscheinend wird man in Far Cry 5 die Kleinstadt “Hope County” von einem religiösen Kult befreien mĂĽssen. Einen Vorgeschmack bekommt ihr in den kurzen Clips hier, die ziemlich heftig inszeniert sind:

















Am 26. Mai 2017 wird Far Cry 5 ĂĽbrigens offiziell vorgestellt.

Das denken wir:

Da sind wir aber mal gespannt. Das Setting sieht auf jeden Fall interessant aus.