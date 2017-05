HÃ¶rt euch hier an, wie George R. R. Martin seinen Fan-Brief an Marvel aus dem Jahr 1964 vorliest

129 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr gewusst, dass der Science-Fiction- und Fantasy-Schriftsteller George R. R. Martin ein großer Marvel-Fan ist? Ich nicht.

Kürzlich bin ich aber auf einen interessanten Clip gestoßen, in dem der Erfinder von “Das Lied von Eis und Feuer” – der Vorlage für HBOs “Game of Thrones” – einen seiner Fan-Briefe an Marvel aus dem Jahr 1964 vorliest.

Diesen Brief hat er geschrieben, da er Ausgabe 17 von “Die Fantastischen Vier” damals ziemlich genial fand. Und warum er diese Ausgabe so gut fand, hört ihr euch hier am besten selbst an:

Das denken wir:

George R. R. Martin scheint ein riesiger Fan von Marvel zu sein.