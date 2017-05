In “Die Mumie” ist Tom Cruise nicht nur Schauspieler, sondern auch Stuntman

95 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich berichteten wir darüber, wie der verrückte Schwerelosigkeits-Stunt für “Die Mumie” gedreht wurde. Heute zeige ich euch ein weiteres Stunt-Video zum Film.

Das Besondere an den Stunts in “Die Mumie”: Schauspieler Tom Cruise macht nahezu alle Stunts selbst. Im nachfolgenden Clip könnt ihr euch einige heftige Stunt-Einlagen von Cruise ansehen.

Und dabei bekommt ihr auch noch einen guten Eindruck davon, was euch im Film erwartet, der am 8. Juni in die Kinos startet:

Und darum geht es in “Die Mumie”: Vor 2.000 Jahren wurde Ahmanet (Sofia Boutella) als Mumie tief unter der Erde vergraben. Der Grund: Ahmanet war als Anwärterin auf den Königsthron zu machtgierig. Sie schafft es jedoch ihrem sandigen Gefängnis zu entkommen und Abenteurer Nick Morton (Tom Cruise) muss versuchen, die Menschheit vor ihr zu beschützen.

Das denken wir:

“Die Mumie” könnte richtig gut werden. Die Stunts sind auf jeden Fall ziemlich cool.