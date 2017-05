54 SHARES Facebook Twitter Google

“Wonder Woman” läuft am 15. Juni 2017 in den Kinos an. Dann versucht die Amazonenprinzessin Diana einmal mehr die Welt auf der großen Leinwand zu retten.

Conan O’Brien hat die Schauspielerin Gal Gadot, die im Film Wonder Woman verkörpert, kürzlich besucht. Er wollte in wenigen Minuten lernen, wie Wonder Woman zu kämpfen.

Und das Ergebnis ist äußerst unterhaltsam. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Conan O’Brien gibt eine gute Wonder Woman ab.