In dieser Kampagne gegen Stierkampf wird ein Velociraptor getÃ¶tet, um darauf aufmerksam zu machen, dass dieser “Sport” verboten werden sollte

Leider finden in Spanien noch immer mehrere Hundert Stierkampfveranstaltungen jährlich statt. Dabei werden Tausende Stiere getötet. Mit einer neuen Kampagne macht FLAC (Federation of Leagues Against Corridas), eine Anti-Stierkampf-Organisation, in diesen Tagen auf das Thema aufmerksam.

Das Besondere: FĂĽr diesen Clip setzt die Organisation auf fotorealistische CGI-Effekte. FLAC zeigt einen Velociraptor, der in der Arena von einem Torero getötet wird, um klar zu machen, dass dieser “Sport” in ein anderes Zeitalter gehört.

Den Clip könnt ihr euch unter diesen Zeilen ansehen. Aber Vorsicht: Es sind auch einige ziemlich grausame Szenen realer Stierkämpfe zu sehen.