Injustice 2: Hier kÃ¶nnt ihr euch alle Super Moves und Intros aller Charaktere ansehen

Ab dem 18. Mai 2017 steht Injustice 2 f├╝r PS4 und Xbox One in den H├Ąndlerregalen. Dann d├╝rfen wir mit Superman, dem Joker, Flash und Co. endlich wieder die F├Ąuste fliegen lassen.

Und wenn ihr euch schon jetzt alle Super Moves und Intros aller Charaktere im Spiel ansehen wollt, dann habt ihr nun Gelegenheit dazu.

Im nachfolgenden Video, das 14 Minuten dauert, bekommt ihr die coolsten F├Ąhigkeiten der Helden und Superschurken zu sehen. Viel Spa├č damit:

Das denken wir:

Wer auf Beat ’em ups steht, der sollte Injustice 2 unbedingt ausprobieren.