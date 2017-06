Last Day of June: 505 Games kÃ¼ndigt neues Adventure an

68 SHARES Facebook Twitter Google

Ovosonico Games, die Sch√∂pfer von Murasaki Baby und das Publisher-Studio 505 Games haben das interaktive Adventure Last Day of June angek√ľndigt. An der Entwicklung des Spiels sind einige hochkar√§tige Namen beteiligt, die Ovosonico Games dabei helfen. Unter anderem Masimo Guarini (Shadows of the Damned), der als leitender Director fungiert.

F√ľr die Animationen wurde Jess Cope beauftragt, der unter anderem den Film Frankenweenie animierte. Laut den Entwicklern wird Last Day of June ein emotionales Explorationspiel mit Rollenspielelementen.

Das Studio sagt selber dazu: Die Welt soll die Schönheit des Lebens und der Liebe einfangen. Schließlich sollen Carl und June eine magische Liebesgeschichte erleben, in der Carl alles daran setzen muss Junes Leben zu retten.

Denn die Spieler werden Junes letzten Tag auf Erden erleben k√∂nnen, indem sie mithilfe ihrer Gem√§lde in der Zeit zur√ľckreisen. Durch das L√∂sen emotionaler R√§tsel kann man das Schicksal ver√§ndern und lebensver√§ndernde Entscheidungen treffen.

Last Day of June soll noch in diesem Jahr f√ľr PC und PlayStation 4 erscheinen.

Der Ank√ľndigungstrailer von Last Day of June:

Das denken wir:

Marasaki Baby war ein sehr schönes Spiel, bin gespannt wie Last Day of June wird.