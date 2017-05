Lego Marvel Super Heroes 2 angekÃ¼ndigt!

41 SHARES Facebook Twitter Google

Seit gestern existiert ein kurzes Teaser-Video zum kommenden Lego Marvel Super Heroes 2. Ganz still und leise fand es seinen Weg auf die offizielle Facebook-Seite von Lego Marvel Super Heroes. Am 23. Mai ist der Trailer in vollständiger Länge zu sehen. Baby Groot und Doctor Strange machen jedenfalls Lust auf mehr! Das Teaser-Video findet ihr am Ende der News.

Kurz nach der Ver√∂ffentlichung des Videos wurde auch schon eine erste Ank√ľndigung nachgeschoben. Demnach wird das Spiel am 16. November 2017 f√ľr PC, PlayStation 4 und Xbox One seinen Weg in die H√§ndlerregale finden. Die Switch-Version wird sp√§ter folgen.

In Lego Marvel Super Heroes 2 stellen sich die Spieler dem zeitreisenden Kang der Eroberer. Diese epische Schlacht wird in der Metropole Chronopolis ausgetragen. Chronopolis ist eine offene Hub-Welt und umfasst das alte √Ągypten √ľber den wilden Westen bis Sakaar und New York City im Jahre 2099.

W√§hrend des Spielverlaufs k√∂nnen Spieler die Kontrolle √ľber etliche ber√ľhmte Marvel-Figuren √ľbernehmen. Neben Cowboy Captain America, Spider-Man aus der Zukunft und den Guardians of the Galaxy werden zahlreiche weitere Charaktere spielbar sein. Doch die spielbaren Figuren beschr√§nken sich nicht nur auf die Helden des Marvel-Universums. Auch diverse Schurken stehen zur Auswahl.

Lego Marvel Super Heroes 2 soll eine v√∂llig neue, verzweigte Handlung und neue Gameplay-Elemente bieten. Zum Beispiel k√∂nnen bestimmte Charaktere die Zeit beeinflussen. Au√üerdem wird es einen neuen Superhelden-Kampfmodus f√ľr bis zu vier Spieler geben. Damit m√∂chten die Entwickler alte Fans und neu gewonnene Spieler begeistern.

Doch kommen wir nun zum Teaser-Trailer!



Das denken wir:

Als Marvel- und Lego-Fan freue ich mich schon riesig! Immerhin boten Lego-Titel bisher immer eine Menge Spielspaß!