“Let Me Make You A Martyr”: In diesem Film spielt Marilyn Manson einen skrupellosen Auftragskiller

Marilyn Manson hat es wieder vor die Kamera gezogen. Der Schock-Rocker spielt im kommenden Film von Corey Asraf und John Swab einen Auftragskiller namens Pope, der vom Zuhälter Larry (Mark Boone Junior) angeheuert wird.

Pope soll Larrys Adoptivsohn Drew (Niko Nicotera) töten, der sich in seine Adoptivschwester June (Sam Quartin) verliebt. Die zwei täuschen ihren Mord vor, um ihrem Adoptivvater, der sie früher misshandelt hatte, zu entkommen.

“Während des ersten [Dreh-] Tages wurde ich gefragt ob ich einen Coyoten häuten möchte,” so Manson. “Er war bereits tot. Und ich wurde gefragt ob ich ein Haus niederbrennen und ein Haufen Leute ‘töten’ könne, also war meine Antwort ein klares ‘Ja’.” Manson scheint die Rolle also ziemlich… passend zu finden.

Hier könnt ihr euch den stimmigen Trailer zum Film ansehen:

Das denken wir:

Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Man darf gespannt sein, wie sich Marilyn Manson als Auftragskiller so macht.