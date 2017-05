Lost Sphear: Tokyo RPG Factory kündigt einen neuen Titel an

68 SHARES Facebook Twitter Google

Heute Morgen gab es eine Ank√ľndigung, die besonders JRPG-Fans freuen d√ľrfte. Das Studio Tokyo RPG Factory, bekannt durch den Titel I am Setsuna, hat Lost Sphear angek√ľndigt. Wie schon bei I am Setsuna orientiert sich das Spiel nach wie vor an den bekannten Retro JRPGs vergangener Tage und besitzt einen √§hnlich charmanten Look.

Square Enix selber schreibt dazu: ‚ÄěDie n√§chste Evolution des neuen, goldenen Zeitalters der JRPGs erscheint mit LOST SPHEAR und bringt frischen Wind in das klassische RPG-Gameplay! Ein junger Mann, der ein noch nie gesehenes Ph√§nomen erlitt, stellt sich einer omin√∂sen Macht, die das Gewebe der Realit√§t bedroht. Erwecke die Kraft der Erinnerung, um Verlorenes wiederherzustellen! Meistere verschiedene Erinnerungen und ver√§ndere die Umgebung auf deiner Reise, um die Welt zu retten,‚Äú

Zus√§tzlich hat der Entwickler einen Ank√ľndigungstrailer ver√∂ffentlicht, der euch bereits erste Spielszenen zeigt.

Erscheinen wird Lost Sphear f√ľr PlayStation 4, Nintendo Switch und dem PC. Erscheinen soll es Anfang 2018.

Das denken wir:

Eine Nachricht, die mich heute Morgen sehr gefreut hat. Ich hoffe sehr, dass Lost Sphear eine eigene Seele besitzt. I am Setsuna fiel leider seinen geistigen Vorbildern zum Opfer, war aber dennoch ein schönes Spiel.