Micro Machines World Series: Neuer Trailer und Infos

Mit Micro Machines World Series geht der Fun-Racer in die nächste Runde. Aus diesem Grund hat Codemasters nun einen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Das Video hört auf den Namen “The Thrill of the Race!” und zeigt einige EindrĂĽcke zum kommenden Teil der Serie. Den Trailer findet ihr, wie gewohnt, am Ende der News.

In dem 50 Sekunden langen Video-Clip präsentieren die Entwickler einige Features von Micro Machines World Series. Außerdem können wir einen Blick auf verschiedene Maps und Spielmodi erhaschen. Außer den neuen Rennstrecken wird es auch neu aufgelegte Versionen von klassischen Strecken geben. Zudem werden ein paar der Individualisierungen für die Fahrzeuge gezeigt.

Der neue Teil des Freundschaften-Zerstörers beinhaltet zwölf verschiedene Fahrzeuge mit einzigartigen Waffen. Dazu zählen unter anderem ein Krankenwagen, ein Panzer, ein Luftkissenboot und ein Agenten-Fahrzeug. Bewaffnet sind die kleinen Flitzer zum Beispiel mit einem NERF-Blaster, einem Dynamite-Launcher oder der Cobra Turret.

Abgesehen von den klassischen Spiel-Modi Rennen und Eliminierung stehen nun auch interaktive Kampfarenen bereit. Zum Beispiel “Buzzsaw Battle”, “Hungry Hungry Hippo” und “The Laser Lab”.

Micro Machines World Series erscheint am 23. Juni 2017 fĂĽr PC, PlayStation 4 und Xbox One. Doch genug der Worte! Kommen wir nun zum Trailer:

Das denken wir:

Ich freu mich schon richtig auf Micro Machines World Series! Ich habe die alten Spiele regelrecht gesuchtet!