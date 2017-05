Nach 17 Jahren verbessern Modder Diablo 2 noch immer

61 SHARES Facebook Twitter Google

Ihr sucht einen Grund, mal wieder Diablo 2 zu zocken? Den kann ich euch geben. Er lautet: “Median XL”.

Hier handelt es sich um ein riesiges Fan-Update, das nahezu jeden Aspekt des Spiels verbessert. Es gibt neue Skills, die Monster-KI wurde verbessert, neue Items (inklusive neuer Sets) wurden eingeführt, und auf Hardcore-Spieler warten neue Herausforderungen.

Und wenn ihr wissen wollt, was euch sonst noch so in “Median XL” erwartet, dann seht euch einfach diesen Trailer hier an:

Downloaden könnt ihr euch die Mod über diesen Link.

Das denken wir:

Es ist an der Zeit, für eine Runde Diablo 2.