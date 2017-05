Neil deGrasse Tyson zerstÃ¶rt “Alien: Covenant” und “Guardians” mit Wissenschaft â€“ und das ist irgendwie witzig

109 SHARES Facebook Twitter Google

Neil deGrasse Tyson ist ein Astrophysiker, Kosmologe und Wissenschaftsjournalist. Und im Rahmen der der “Late Show” mit Stephen Colbert gibt er immer wieder seinen Meinung zu aktuellen Kinofilmen ab.

Mit seinem Wissen “zerstört” er aktuelle Filme, in dem er erklärt, was aus wissenschaftlicher Sicht Unsinn im jeweiligen Film ist. Seine aktuellsten Opfer sind “Alien: Covenant”, “Guardians of the Galaxy Vol. 2” und “Baywatch”.

Was “Alien: Covenant” betrifft, erklärt Neil deGrasse Tyson, dass es Unsinn ist, dass zuerst Menschen auf einen anderen Planeten geschickt werden wĂĽrden, um diesen zu besiedeln. In der Realität wĂĽrde man erst Roboter schicken, um festzustellen, ob auf dem jeweiligen Planeten Gefahren fĂĽr die Menschheit lauern.

Abgesehen davon erklärt er, dass “Guardians of the Galaxy Vol. 2” eigentlich ein Stummfilm sein mĂĽsste. Denn wie wir wissen, ist der Weltraum ein schalltoter Raum. AbschlieĂźend lästert er dann auch noch ĂĽber eine Szene aus Baywatch.

Das Ganze könnt ihr euch hier ansehen:

Das denken wir:

Zum GlĂĽck muss in Filmen nicht alles wissenschaftlich korrekt ablaufen.