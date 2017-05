Neues Spiel der Binding of Isaac-Macher angeteasert!

48 SHARES Facebook Twitter Google

The Binding of Isaac und Super Meat Boy haben die Entwickler Edmund McMillen und Tyler Glaiel bekannt gemacht. Nun verriet McMillen in einem Post auf der Binding of Isaac-Website, dass die beiden an einem neuen Titel arbeiten.

Demnach werkeln McMillen und Glaiel seit drei Monaten auf Hochtouren um das Spiel fertig zu stellen. Die offizielle Ankündigung und das Release-Datum sollen demnächst folgen. Der neue Titel soll laut McMillens Aussagen total schwer, ziemlich abgedreht und sehr persönlich werden. Außerdem ist es das bisher größte Spiel das die beiden je Entwickelt haben.

Durch den Teaser dürfte klar sein, dass das Spiel nichts mit Øuroboros und The Legend of Bum-bo zu tun hat. Fans von The Binding of Isaac und Super Meat Boy sollten also die Augen nach dem neuen Titel offen halten.

Seit Release von The Binding of Isaac Afterbirth+ für die Nintendo Switch schien McMillen nur noch an Updates für dieses Spiel zu arbeiten – scheinbar haben wir uns da wohl getäuscht.

Das denken wir:

Wenn das Spiel nur ansatzweise so schwer wird wie Super Meat Boy dann werden die Peripherie-Hersteller jubeln. Ich sehe ein Tastaturen- und Controller-Massensterben auf uns zukommen…