Overwatch: Blizzard teast einen neuen Charakter und mehr an

Blizzards Arena-Shooter Overwatch befindet sich in einer stetigen Entwicklung. Das ist schön, denn so bleibt das Spiel als auch die Spielerschaft lebendig. Aktuell erfreut man sich am laufenden Anniversary-Event und schon gibt es einen neuen Grund zur Freude. Auf der offiziellen Website des Spiels sind eine Konferenz und etwaige Protokolle aufgetaucht. Die Rede ist von Hammond, einem weiteren Gorilla von der Horizon-Mondstation, auf der auch Winston stationiert war.

Wir kennen solche Marketing-Teaser von Blizzard bereits und wissen, dass dort in den meisten Fällen ein neuer Charakter hintersteckt. So darf man aktuell mutmaĂźen, dass wir den Namen “Hammond” in Zukunft noch häufiger hören werden. Eventuell gibt es sogar eine neue Karte auf der besagten Mondstation. In KĂĽrze werden wir schlauer sein.

Das denken wir:

Ja, Blizzard. Gib uns mehr Nachschub! Neues Futter ist immer gut.