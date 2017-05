Overwatch: Neue Maps zum Geburtstags-Event!

34 SHARES Facebook Twitter Google

Die Jungs und Mädels von Blizzard versorgen die Spieler des hauseigenen Titels Overwatch regelmäßig mit neuen Inhalten. Zuletzt erschien mit Orisa eine neue Heldin und mit Uprising stand den Spielern ein besonderes Ingame-Event zur VerfĂĽgung. In vier Tagen wird der Teamshooter Overwatch ein Jahr alt. Darum lädt Blizzard zum feiern ein – und spendiert 3 neue Arena-Maps. Diese wurden gestern in Video-Form auf dem offiziellen Twitter-Kanal angeteasert. Den Tweet findet ihr am Ende der News.

Anlässlich des 1. Geburtstags von Overwatch wird es ein Ingame-Event geben. Das Event beginnt am Dienstag den 23. Mai 2017 und endet am Montag den 12. Juni 2017. Während dem Jubiläums-Event lassen sich ingame besondere Lootboxen erspielen. Des Weiteren erscheinen im Handel eine “Game of the Year Edition” fĂĽr PC, PS4 und Xbox One, sowie ein Paket mit 50 Jubiläums-Lootboxen.

Die kommenden Maps sind ausschließlich im Arena-Modus spielbar und an bereits vorhandene Karten angelehnt. Dementsprechend bildet Dorado die Grundlage für die erste Map des Videos. Auf ihr findet ihr Sombras Werkstatt und einen Marktplatz mitsamt Statue. Während die zweite Karte an Eichenwalde angelehnt ist, erinnert uns die dritte Map an den Tempel von Anubis.

Here's a sneak peek at three new ARENA MAPS coming soon to our Overwatch Anniversary celebration. The party begins May 23! 🎉🎂 pic.twitter.com/umXbr0bq7k — Overwatch (@OverwatchEU) 18. Mai 2017

Das denken wir:

Ich freue mich schon auf das Geburtstags-Event! Blizzard kĂĽmmert sich wirklich hervorragend um die eigenen Spiele.