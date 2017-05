Pyre: Action-RPG erhÃ¤lt Release-Termin

27 SHARES Facebook Twitter Google

Mit Bastion und Transistor konnte das Entwicklerstudio Supergiant Games einige Erfolge feiern. SchlieĂźlich erhielten beide Spiele die höchstmögliche Nutzer-Wertung “Ă„uĂźert Positiv” auf Steam – und das bei ĂĽber 14.000 Bewertungen. Nun erscheint mit Pyre ein weiteres Action-RPG aus dem Hause Supergiant Games.

Greg Kasavin, der Creative Director des Studios, enthĂĽllte kĂĽrzlich den Release-Termin. Demnach sollten sich RPG-Fans den 25. Juli 2017 im Kalender markieren. An diesem Tag soll Pyre fĂĽr PlayStation 4 und PC erscheinen. Dies ging aus einem Eintrag auf dem offiziellen PlayStation-Blog hervor.

Weiterhin wurden in dem Blog-Eintrag auch einige Details zum Spiel bekannt gegeben. Laut dem Eintrag ist Pyre ein gruppenbasiertes RPG, in dem wir eine Gruppe von Verbannten in die Freiheit fĂĽhren mĂĽssen. Unser Weg zieht sich durch das verlassene Land Downside – auch Unterland genannt. Zudem ist die Spielwelt die größte und auch fantasievollste die Supergiant Games bisher geschaffen hat.

Unterwegs treffen wir auf eine groĂźe Gruppe spielbarer Charaktere. Die Vielfalt reicht von gewaltigen Dämonen bis hin zu geflĂĽgelten Harpien. Dabei besitzt jede Figur ihre eigene Geschichte. Doch auch die Story von Pyre selbst ist etwas besonderes. Denn es ist nicht möglich seinen Fortschritt zu verlieren. Dies wird durch eine verzweigte Geschichte und eine interaktive Erzählweise ermöglicht – ganz ohne “Game Over”-Bildschirm.

Den spielerischen Mittelpunkt von Pyre bilden die sogenannten “Rites”. Während einem Rite stellt sich uns ein bunt gemischter Haufen Gegner in den Weg. Ziel ist es, die gegnerische Signalflamme auszulöschen. Dazu schicken wir eine Gruppe aus drei Verbannten in einen intensiven, mystischen Nahkampf. Bevor sich die Charaktere in die Schlacht stĂĽrzen, können wir sie noch mit Talismanen und Meisterschaften ausrĂĽsten.

Neben der Singleplayer-Kampagne bietet Pyre einen lokalen Versus-Modus für zwei Spieler. Dieser Modus lässt uns in einem rasanten Ritual-Showdown gegen einen Freund oder CPU-Gegner antreten. Dazu stehen uns über 20 Charakteren aus der Geschichte zur Verfügung. Außerdem ist der Showdown auf verschiedene Arten personalisierbar.

Das denken wir:

Bastion und Transistor waren groĂźartig! Hoffentlich kann Pyre an die Titel anknĂĽpfen.