Raiders of the Broken Planet: Details zur Closed-Beta und neuer Gameplay-Trailer

Kürzlich hat MercurySteam angekündigt, dass die Closed-Beta zu Raiders of the Broken Planet am 14. Mai für PC, PS4 und Xbox One an den Start geht.

Ihr habt noch nichts von Raiders of the Broken Planet gehört? Kein Problem. In diesem Actiontitel erwartet euch nicht nur eine Einzelspielerkampagne, sondern auch ein vier-zu-eins online Koop-/Competitive-Modus. In diesem Modus müssen vier Spieler gegen einen anderen Spieler antreten, der von Bot-Schergen unterstützt wird.

Und das Ganze sieht ziemlich cool aus. Das Deckungssystem erinnert an Gears of War und der Nahkampf bringt frischen Wind ins Genre. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier der neue Trailer:

Über diesen Link könnt ihr euch für die Closed-Beta anmelden. Sobald es weitere Infos zu Raiders of the Broken Planet gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen ganz gut aus. Mal sehen, was die Beta bringt.