Ready Or Not: Dieser Taktik-Shooter kÃ¶nnte Rainbow Six Siege Konkurrenz machen

Rainbow Six Siege bekommt Konkurrenz. Und zwar hat das Studio Void Interactive k├╝rzlich einen neuen Taktik-Shooter namens Ready Or Not vorgestellt.

Seit Mitte 2016 arbeitet das Team an dem Shooter, der auf Basis der Unreal Engine entwickelt wird. Hier die Features:

Inkrementelles System zum um die Ecke lehnen.

Inkrementelles T├╝r-Kontroll-System.

Modulare Geschwindigkeitskontrolle.

Simuliertes und detailliertes Third-Person-Inventar.

Konvexe Kollisionsr├╝stung f├╝r pr├Ązisen Schutz.

Spezielle Projektil-Dynamik.

Responsives Schadensystem und Effekte.

Hochdetaillierte Waffen, Charaktere und Umgebung.

Gro├če Auswahl diverser Items.

Voll unterst├╝tzte kompetitiver Server, basierend auf der Amazon Gamelift API.

Pl├Ąne zur Unterst├╝tzung von Squad basierten kompetitiven Spielmodi.

M├Âglichkeit der taktischen Analyse.

Und hier der Ank├╝ndigungs-Trailer:

Das denken wir:

Der Trailer macht Lust auf mehr. Aber ob Ready Or Not Rainbow Six Siege wirklich Konkurrenz machen kann, wird sich erst zeigen.

Via xboxmedia.de