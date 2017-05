Red Dead Redemption 2: Der Titel wurde offiziell verschoben

88 SHARES Facebook Twitter Google

Überraschung, Überraschung. Kurz vor der E3 hat sich Rockstar Games zu Wort gemeldet und uns ein Update gegeben zu Red Dead Redemption 2. Wie bereits seit AnkĂŒndigung erwartet, wird Rockstar Games den Release im Herbst 2017 nicht halten können. Das Unternehmen hat heute Abend die offizielle Verschiebung auf das FrĂŒhjahr 2018 bekannt gegeben.

Rockstar Ă€ußert sich dazu wie folgt:

“We are very sorry for any disappointment this delay causes, but we are firm believers in delivering a game only when it is ready,” the company said. “We are really excited to bring you more details about the game this summer. In the meantime, please enjoy this selection of new screenshots from the world of Red Dead Redemption 2.”

Das denken wir:

Eine sonderlich große Überraschung ist es nicht. Bereits am Tag der AnkĂŒndigung, im Oktober 2016, habe ich bei Twitter gescherzt, dass es niemals im Herbst 2017 erscheinen wird. Nun ist es eingetroffen. Aber lieber so und am Ende ein vernĂŒnftiges Produkt.