Seh euch hier den ersten Teaser zum kommenden Crytek-Horrortitel Hunt: Showdown an

2014 kündigte Crytek mit Hunt: Horrors of the Gilded Age einen Third-Person-Horror-Coop-Shooter an, in dem sich Spieler Horden von Monstern stellen sollten. Diese Pläne wurden verworfen.

Hunt: Horrors of the Gilded Age heißt jetzt Hunt: Showdown und Crytek hat einen Ego-Shooter aus dem Spiel gemacht. Abgesehen davon wurde ein erster Teaser veröffentlicht, der aber relativ nichtssagend ist.

Wir gehen davon aus, dass wir spätestens zur diesjährigen E3 mehr über das Spiel erfahren werden. Hier der Teaser:

Das denken wir:

Vielleicht erfahren wir ja im Rahmen der diesjährigen E3 etwas mehr über Hunt: Showdown.