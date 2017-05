Seht euch diesen genialen Schach-Globus an

Spielt ihr gerne Schach? Ich habe früher sehr gerne gespielt. Mittlerweile komme ich viel zu selten dazu. Leider. Aber darum soll es hier nicht gehen. Ich bin eben auf ein ziemlich geniales “Schachbrett” gestoßen, das kein Schachbrett ist, sondern eine Schachkugel oder ein Schach-Globus.

Erfunden wurde das Teil vom Produkt-Design-Studenten Ben Meyers und dessen Vater. Beide haben wochenlang damit verbracht, dieses geniale Schachfeld zu entwickeln. Das Ganze wurde aus Holz gefertigt und Magnete sorgen dafür, dass Figuren nicht vom Globus fallen. Ziemlich cool.

This is a chess board that I made with my father. It is made out of Walnut, Soft Maple and Jatoba wood. It took several weeks to create and is 100% playable! Each ‘square’ has a magnet embedded in it, as does each chess piece for easy movement of the pieces. Quite an interesting spin on the game. Really does change the strategy.