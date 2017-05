Seht euch hier den zweiten (ziemlich unheimlichen) Trailer zu “It Comes At Night” an

103 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch an den ersten Trailer zu “It Comes At Night”? Mittlerweile wurde der zweite Trailer veröffentlich. Und dieser ist noch unheimlicher als der erste.

In “It Comes At Night” dreht sich alles um eine Familie, die sich in eine Waldhütte zurückgezogen hat, um sich vor einer unnatürlichen Bedrohung zu schützen.

Nach der Ankunft einer verzweifelten zweiten Gruppe wird durch Misstrauen die Hausordnung, nach der die Familie lebt, jedoch auf eine harte Probe gestellt.

Das hört sich jetzt nicht unglaublich innovativ an, der Trailer verspricht aber auf jeden Fall einen sehr spannenden und unheimlichen Film.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

“It Comes At Night” könnte so richtig spannend werden.