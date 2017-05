Seht euch hier um 19:00 Uhr die ersten Spielszenen aus Destiny 2 an

106 SHARES Facebook Twitter Google

So wirklich viel wissen wir ja noch nicht über Destiny 2. Wir wissen, dass Destiny 2 für den PC erscheinen wird. Wir wissen, dass in Destiny 2 die Stadt unter dem Reisenden brennt. Und wir wissen, welche Editionen es von Destiny 2 geben wird.

Vom eigentlichen Spiel haben wir aber leider noch nichts gesehen. Das ändert sich aber heute, denn Bungie und Activision starten heute um 19:00 Uhr einen Stream, in dem wir erste Spielszenen aus Destiny 2 zu sehen bekommen werden.

Was genau gezeigt wird, ist noch nicht bekannt. Wir wissen nur, dass das Ganze 60 Minuten dauert. Unter diesen Zeilen findet ihr den Stream. Also schaut einfach wieder um 19:00 Uhr vorbei und seht euch die ersten Spielszenen aus Destiny 2 an.

Hier der Stream:

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten, Destiny 2 zum ersten Mal in Aktion zu sehen.