“Sharknado” kann einpacken â€“ In “It Came from the Desert” erwarten uns riesige Killerameisen

Ich stehe ja eigentlich nicht so auf Trash-Filme, aber eben bin ich auf den ersten Trailer zu “It Came from the Desert” gestoĂźen, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

Erstens ist der Trailer ganz unterhaltsam und zweitens basiert der Film auf dem gleichnamigen Videospiel, das 1989 von Cinemaware fĂĽr den Amiga entwickelt wurde.

Die Geschichte ist schnell erklärt: Ein radioaktiver Meteorit hat Ameisen zu Monstern mutieren lassen und diese bedrohen nun die Menschheit. Mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Der Trailer macht irgendwie Laune. Vielleicht wird “It Came from the Desert” ja ganz witzig.