So genial wÃ¼rde The Last of Us also auf Basis der Unreal Engine 4 aussehen

Bis The Last of Us 2 erscheint, müssen wir uns leider noch ein paar Monate gedulden. Dafür haben sich einige Fans die Zeit genommen und Szenen aus dem Spiel nachgestellt – und zwar mithilfe der leistungsstarken Unreal Engine 4.

Beispielsweise hat der YouTuber Maverick eine Szene auf Basis der Unreal Engine gebaut, die von The Last of Us inspiriert wurde.

Das sieht so aus:

Ziemlich cool, oder?

Abgesehen davon hat ein 3D-Künstler namens Jacob Ellies Zimmer mit der Unreal Engine nachgebaut. Inspirieren ließ er sich dabei von einer Konzeptzeichnung von John Sweeney. Hier das Ergebnis:

Das denken wir:

Wir können den Release von The Last of Us 2 kaum erwarten. Mal sehen, wie das Spiel im Vergleich zu diesen Szenen aussieht.