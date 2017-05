“Star Wars” vs. “Der Herr der Ringe”: In diesem Fan-Trailer ist Aragorn ein Jedi

95 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr euch schon mal gefragt, was dabei herauskommen würde, wenn man “Star Wars” und “Der Herr der Ringe” in einem Film vereinen würde? Vermutlich nicht. Ist ja auch Quatsch, oder?

Nicht wenn es nach dem YouTuber Alex Luthor geht. Er hat nämlich einen ziemlich genialen “Star Wars vs. Der Herr der Ringe”-Supercut erstellt.

In diesem Clip vermischt er geschickt Szenen aus “Star Wars” mit Szenen aus “Der Herr der Ringe” und das sieht verdammt gut aus. Aber überzeugt euch am besten selbst. In diesem Sinne: Möge der Ring mit euch sein.

Das denken wir:

Ein genialer Trailer, der überraschend gut funktioniert. Jetzt würden wir gerne den ganzen Film sehen.