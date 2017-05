Tekken 7: Seht euch hier den Story-Trailer an

66 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch an den witzigen Retro-Story-Trailer zu Tekken, den ich euch vor ein paar Tagen gezeigt habe? Nun gibt es einen neuen Story-Trailer – in einer etwas cooleren Variante.

Auch wenn die Story nicht das wichtigste Element in einem Beat ’em up ist, so verleiht sie dem jeweiligen Spiel und den Charakteren etwas mehr Tiefe und Fans können sich dadurch auch besser mit dem jeweiligen Titel auseinandersetzen.

Die Story von Tekken ist ziemlich abgefahren, aber lässt sich grob so zusammenfassen: Heihachi Mishima hat seinen Sohn Kazuya Mishimas im Alter von fünf Jahren in eine Schlucht geworfen. Wie durch ein Wunder überlebte er. Viele Jahre später veranstaltete Heihachi dann ein Kampfturnier. Kazuya nahm Teil und rächte sich. So fing alles an.

Das Ganze könnt ihr euch hier nochmal im neuen Story-Trailer ansehen:

Tekken 7 steht ab dem 2. Juni für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Ob Tekken 7 die Reihe erfolgreich fortfĂĽhren kann? Wir sind gespannt.