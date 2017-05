The Last of Us: Ein YouTuber hat eine Mod entwickelt, die es ermÃ¶glicht, mit Tess zu spielen

116 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr euch je gefragt, wie The Last of Us gewesen wäre, wenn nicht Tess, sondern Joel gestorben wäre? Vermutlich nicht. Dank eines YouTubers wissen wir es aber nun.

Freako hat einen Weg gefunden, den Skin von Joel mit verschiedenen NPCs auszutauschen. Unter anderem hat er Spielszenen aufgenommen, in denen er mit Tess zockt.

Und das sieht überraschend natürlich aus. Die Haare bewegen sich realistisch und die Animationen von Joel passen auch. Hier sind zwei Videos, die zeigen, wie sich The Last of Us in der Rolle von Tess spielt.

Das denken wir:

Langsam aber sicher wird es Zeit, dass The Last of Us 2 erscheint.