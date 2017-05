“The Shocking Truth: The Amityville Horror”: Die wahre Geschichte des Horror-Hauses

85 SHARES Facebook Twitter Google

Am vergangenen Freitag lief auf dem amerikanischen TV-Sender Reelz eine ziemlich interessante Doku, die sich um das Horror-Haus in Amityville dreht.

In diesem Haus tötete Ronald DeFeo 1974 seine gesamte Familie. Dieser Vorfall wurde bereits mehrfach verfilmt.

In der Dokumentation “The Shocking Truth: The Amityville Horror” wird gezeigt, was an den Geschichten rund um Amityville wirklich dran ist. Ob die Doku demnächst auch online verfügbar sein wird, weiß ich leider nicht, aber ich kann euch zumindest eine interessante Preview zeigen:

Das denken wir:

Ein Haus, in dem man nicht leben möchte.