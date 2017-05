WÃ¤hrenddessen in 1987 irgendwo tief im Dschungel â€“ Werft einen Blick hinter die Kulissen von “Predator”

132 SHARES Facebook Twitter Google

Werfen wir einen Blick zurück; ins Jahr 1987. Damals hat Arnold Schwarzenegger noch Predator-Ärsche versohlt. Meiner Meinung nach ist Predator 1 nach wie vor der beste Teil der Reihe. Und wenn ihr mal einen Blick hinter die Kulissen von damals werfen wollt, hätte ich da etwas für euch.

Im nachfolgenden Clip bekommt ihr ein paar Einblicke in die Dreharbeiten von “Predator”. Und wir erfahren auch, was für ein toller Mensch Arnold Schwarzenegger ist.

Aber seht am besten selbst. In diesem Sinne: “Get to the Chopper!!!”

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach.