Age of Empires Definitive Edition exklusiv im Windows Store

Auf der diesj├Ąhrigen E3 k├╝ndigte Microsoft, zur Freude vieler Spieler, eine ├╝berarbeitete Fassung von Age of Empires an. Die Neuauflage erscheint als Age of Empires Definitive Edition. Seit der Ank├╝ndigung wurde bereits heftig ├╝ber eine Windows Store-Exklusivit├Ąt spekuliert. Doch eine offizielle Meldung von Microsoft bringt uns nun die Gewissheit.

Dementsprechend erscheint die Age of Empires Definitive Edition tats├Ąchlich exklusiv im Windows Store. Das hei├čt nat├╝rlich, dass lediglich Benutzer von Windows 10 in den Genuss des Spiels kommen. Auch wenn die Entscheidung aus der Sicht eines Unternehmens sinnvoll erscheint – die Spieler d├╝rfte es weniger freuen. Schlie├člich erschien Age of Empires 2 HD noch auf Steam.

Doch wer wei├č, vielleicht entscheidet sich Microsoft ja noch f├╝r einen Steam-Release. Immerhin erschien selbst Quantum Break auf der Spiele-Plattform von Valve. Trotz anf├Ąnglicher Xbox- und Windows 10-Exklusivit├Ąt. Zudem kommt die Store-Exklusivit├Ąt bei den Spielern eher schlecht an. Das beste Beispiel d├╝rfte wohl Call of Duty: Infinite Warfare sein. Dort wurden die K├Ąufer von Steam und Windows Store getrennt – gemeinsam spielen war nicht m├Âglich. Deshalb gab es einige R├╝ckgaben im Windows Store.

Einen Release-Termin f├╝r die Age of Empires Definitve Edition gibt es noch nicht. Allerdings k├╝ndigte Microsoft bereits einen geschlossenen Beta-Test an. Jedoch ebenfalls ohne konkreten Start-Termin. Daf├╝r ist die Internetseite zur Beta-Anmeldung schon verf├╝gbar.

Die Age of Empires Definitive Edition enth├Ąlt das Grundspiel und die Erweiterung Der Aufstieg Roms. Zus├Ątzlich bietet sie eine verbesserte Grafik und Unterst├╝tzung f├╝r 4K. Au├čerdem wurde der Soundtrack neu aufgenommen und die Geschichte vertont. Zudem gibt es bedeutende Gameplay-Verbesserungen und Xbox Live-Support f├╝r den Multiplayer. Nat├╝rlich d├╝rfen in der heutigen Zeit auch keine Achievements fehlen – diese sind ebenfalls integriert.

Das denken wir:

Keine Ver├Âffentlichung auf Steam? Keine Age of Empires Definitive Edition f├╝r mich!