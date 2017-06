Anscheinend befindet sich ein LA Noire Remaster für Switch, PS4 und Xbox One in der Mache

Seit einiger Zeit macht das Gerücht die Runde, dass sich angeblich ein Remaster von LA Noire in der Mache befindet. Der Rockstar-Insider Yan2295 schrieb beispielsweise auf Twitter, dass das Spiel für die Nintendo Switch erscheinen könnte.

Hier der Tweet dazu:

According to what I heard, Rockstar might be releasing a remastered version of L.A. Noire on the Nintendo Switch.

Direct Feed Games schreibt, dass die Remaster-Version womöglich für Switch, PS4 und Xbox One veröffentlicht wird:

Regarding LA Noire Remaster, the title is sounding like it'll come to Switch, PS4, and Xbox One. Release slated for late summer.

— Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) 25. Januar 2017