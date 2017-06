Anthem: Seht euch die ersten bewegten Bilder an

54 SHARES Facebook Twitter Google

Gestern wurde geklotzt statt gekleckert im Hause Microsoft. Satte 42 Spiele wurden gestern auf der Xbox-E3 Pressekonferenz vorgestellt und das mitunter größte Augenmerk bekam dabei Anthem. Anthem ist das lange angekündigte “Project Dylan” von BioWare und soll intern wohl der große Destiny-Konkurrent werden.

Letzte Nacht um kurz vor 1 war es dann soweit. Wir bekamen den ersten Trailer zu Gesicht und waren weggeblasen, was es dort zu sehen gab. Stilistisch irgendwo zwischen Halo und Horizon: Zero Dawn angesiedelt begleiteten wir sechs Minuten lang mehrere Charaktere in Exosuits durch wunderschöne Landschaften.

Wie genau der Spielaufbau aussieht, um was es geht etc. steht größtenteils noch immer in den Sternen, aber Fakt ist, dass BioWare mit Anthem großes vor hat. Entwickelt wird Anthem vom BioWare Kernteam, welches auch für Mass Effect 1-3 verantwortlich gewesen ist.

Anbei der erste Trailer zu Anthem:

Anthem soll im Herbst 2018 für Xbox One und PC erscheinen. Zu einer PS4-Version wurde bisher noch nichts gesagt, aber man kann davon ausgehen, dass es ein Multiplattform-Titel wird.

Das denken wir:

Was für ein Brett! Auf jeden Fall bisher eines meiner Highlights. Werde jeden weiteren Schritt von Anthem gespannt verfolgen.