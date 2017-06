Argo: Neuer Taktik-Shooter der ArmA-Macher

34 SHARES Facebook Twitter Google

Erst im November 2016 stellte das Entwicklerstudio Bohemia Interactive ihr neues Label vor: Bohemia Incubator. Ziel dieses Labels ist es, Konzepte neuer Spiele mit den Fans zu teilen und auszuarbeiten. Eines der ersten Projekte wird schon bald seinen Weg auf Steam finden. Der Multiplayer-Taktik-Shooter Argo erscheint offiziell am 22. Juni 2017.

In Argo schl├╝pfen die Spieler in die Rolle von S├Âldnern, angeheuert von zwei verschiedenen Fraktionen. Doch beide Fraktionen haben dasselbe Ziel: Die ├ťberreste einer abgest├╝rzten Raumstation. Der Kampf um die Tr├╝mmer findet auf der Insel Malden statt. Diese Insel fand bereits im ersten “ArmA”-Spiel von Bohemia Interactive ihren Platz – Operation Flashpoint: Cold War Crisis. Allerdings haben die Designer die Spielwelt nat├╝rlich noch einmal ├╝berarbeitet. Zudem soll Malden am 22. Juni 2017 als kostenloser DLC f├╝r ArmA 3 erscheinen. Schlie├člich feiern die Entwickler an diesem Tag den Release von Argo – und den 16. Geburtstag der ArmA-Serie.

Insgesamt stehen drei verschiedene kompetitive Spielmodi zur Auswahl. Dabei treten zwei F├╝nfer-Teams gegeneinander an. Am Ende jeder Runde werden die Spieler je nach Leistung mit Erfahrungspunkten belohnt. Anschlie├čend k├Ânnen mit diesen Punkten neue Waffen, Zusatzteile und Ausr├╝stungsgegenst├Ąnde freigeschaltet werden.

Zus├Ątzlich zu den Versus-Modi wird es auch einen kooperativen Spielmodus geben. Dieser h├Ârt auf den Namen Combat Patrol. Bis zu zehn Spieler k├Ânnen sich gegen KI-Truppen zusammenschlie├čen. Dabei werden Gegner und Missionsziele jedes mal zuf├Ąllig generiert. Somit wird jede Runde auf der 62km┬▓ gro├čen Insel einmalig.

Wem auch das nicht reicht, der kann sich im mitgelieferten Editor austoben. Obwohl dieser nur eine abgespeckte Version des ArmA 3-Editors ist, lassen sich damit eigene Szenarien in wenigen Schritten erstellen.

Zudem ist Argo komplett kostenlos. Der Free-to-Play-Titel verzichtet auch auf Mikrotransaktionen. Trotzdem k├Ânnen Fans des Spiels die Entwickler unterst├╝tzen – es wird ein optionales Argo Supporter’s Pack geben. Dieses kommt mit 14 exklusiven MVP-Animationen und 22 einzigartigen Kleidungsst├╝cken daher. Au├čerdem k├Ânnen Unterst├╝tzer im Szenario-Editor Fahrzeuge verwenden. Des Weiteren werden die Namen der Supporter in den Ranglisten hervorgehoben und sie haben Zugriff auf spezielle Premium-Supporter-Server. Der Preis f├╝r das Supporter’s Pack ist uns bisher nicht bekannt.

