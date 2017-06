Atari bringt zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder eine Konsole auf den Markt

96 SHARES Facebook Twitter Google

Coole Sache: Atari will zurück ins Konsolen-Business. Ja, ihr habt richtig gehört. Via Venturebeat.com hat Firmenchef Fred Chesnais bestätigt, dass Atari an einer neuen Konsole arbeitet.

Die “Atari Box”, so der aktuelle Projektname, soll auf PC-Technologien basieren. Eine offizielle AnkĂĽndigung soll in naher Zukunft stattfinden. Bisher gibt es mit www.ataribox.com nur eine Seite ohne Infos und einen ersten Teaser zur Konsole, den ihr euch hier ansehen könnt:

Mal sehen, was uns hier erwartet, aber womöglich will Atari, ähnlich wie Nintendo mit der Nintendos Classic Mini, den Klassiker Atari 2600 in einer neuen Version auf den Markt bringen. Das Holz-Finish erinnert auf jeden Fall an die Retro-Konsole.

Natürlich wäre es auch möglich, dass Atari an einer neuen Konsole arbeitet, aber das halte ich eher für unwahrscheinlich.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Wäre heute der 1. April, dann würden wir das glatt für einen Scherz halten.